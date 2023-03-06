Son Dakika: Erzurum Aşkale’de deprem (6 Mart 2023 Erzurum depremi)

Erzurum'un Aşkale ilçesinde 3,5 ve 3,7 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.

Son Dakika: Erzurum Aşkale’de deprem (6 Mart 2023 Erzurum depremi)
Erzurum Aşkale’de deprem (6 Mart 2023 Erzurum depremi) / 2023
Son Güncelleme:

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın  (AFAD) verilerine göre, saat 21:54'te Erzurum'un Aşkale ilçesinde 3,5 ve saat 21:58'de 3,7 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Depremlerin derinlikleri 7 kilometre olarak açıklandı. 

SON DEPREMLER

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri de aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

Tıklayınız

 Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

Tıklayınız

# deprem # AFAD # KANDİLLİ RASATHANESİ AÇIKLAMA # kandilli rasathanesi # kandilli # erzurum
Ardahan'da şartlar zorluyor Düzce'de zincirleme kaza Ataşehir'de okul önünde 'çatlak' eylemi Mehmetçik kandil simidi dağıttı
Çok Okunanlar
1 İşte 2022 yılı evlenme ve boşanma istatistikleri
2 Afetzede Taşınma Desteği başladı!
3 Geçici işçilere kadro, teklif yarın Meclis'te
4 Ödemeler bugün hesaplara yatacak
5 Meteoroloji'den o illere sağanak uyarısı