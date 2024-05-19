BM'den, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi açıklaması
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve bazı yetkililerin helikopter kazası geçirmesine ilişkin Birleşmiş Milletler: ""Genel Sekreter (Antonio Guterres), İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin helikopterinde yaşanan olaya ilişkin haberleri endişeyle takip ediyor"
Birleşmiş Milletler (BM), İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve bazı yetkililerin helikopter kazası geçirmesine ilişkin açıklamada bulundu.
BM Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, AA muhabirine yaptığı yazılı açıklamada, "Genel Sekreter (Antonio Guterres), İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin helikopterinde yaşanan olaya ilişkin haberleri endişeyle takip ediyor." ifadesine yer verdi.
Kaynak: Anadolu Ajansı