BM'den, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi açıklaması

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve bazı yetkililerin helikopter kazası geçirmesine ilişkin Birleşmiş Milletler: ""Genel Sekreter (Antonio Guterres), İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin helikopterinde yaşanan olaya ilişkin haberleri endişeyle takip ediyor"

BM'den, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi açıklaması
Editör: Yağmur Biçen

 Birleşmiş Milletler (BM), İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve bazı yetkililerin helikopter kazası geçirmesine ilişkin açıklamada bulundu.

BM Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, AA muhabirine yaptığı yazılı açıklamada, "Genel Sekreter (Antonio Guterres), İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin helikopterinde yaşanan olaya ilişkin haberleri endişeyle takip ediyor." ifadesine yer verdi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# Birleşmiş milletler # iran
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