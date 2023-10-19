Sultangazi'de Erzurum Günleri Başladı! Damakçatlatan Lezzetler İstanbul'a Taşındı

"Kadim Şehir Erzurum Yöresel Günleri" kapılarını açtı. Sultangazi Belediyesi ve Sultangazi Erzurumlular Kültür ve Dayanışma Derneği işbirliğiyle yapılan etkinlik Sultangazi Etkinlik Alanı’nda başladı.

Bu yıl dördüncüsü düzenlenen etkinliğe katılım yoğundu. İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları sebebiyle etkinlikte planlanan eğlence organizasyonları iptal edildi.

Sultangazi Etkinlik alanında kurulan stantlarda Kadim Şehir Erzurumun kültürel mirası, yöresel ürünleri ve damakçatlatan lezzetlerin yer alacağı etkinlik 22 Ekim 2023 Pazar günü son bulacak.