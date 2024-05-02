Taksiciler mobil uygulama şoförünü darp etti

Başkentte bir grup taksici, uygulamadan çağırdığı Martı TAG sürücüsünü tehdit etti ve ardından darp etti.

Taksiciler, sürücüyü “Arabanın kaybedeceksin, plakanı herkes bilecek, kan dökülecek bak” gibi sözlerle tehdit etti. Tehditler savuran, küfürler eden taksicilerin kan donduran görüntülerine sosyal medyadan tepki yağdı.

Darp edilen sürücüyse olay yerinden uzaklaştı.