Taksiciler mobil uygulama şoförünü darp etti

Olay, Ankara'da yaşandı. Bir grup taksici, uygulama üzerinden çağırdığı Martı TAG şoförünü "Kan dökülecek" ifadeleriyle tehdit etti.

Taksiciler mobil uygulama şoförünü darp etti
Editör: Yağmur Biçen

Başkentte bir grup taksici, uygulamadan çağırdığı Martı TAG sürücüsünü tehdit etti ve ardından darp etti.

Taksiciler, sürücüyü “Arabanın kaybedeceksin, plakanı herkes bilecek, kan dökülecek bak” gibi sözlerle tehdit etti. Tehditler savuran, küfürler eden taksicilerin kan donduran görüntülerine sosyal medyadan tepki yağdı.

Darp edilen sürücüyse olay yerinden uzaklaştı.

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