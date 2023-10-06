Tarlada Çalışan Emekçinin Hali Perişan! Mevsimlik İşçiler Taleplerini Dile Getirdi

10 yılda 1803 tarım işçisi çalışırken hayatını kaybetti. Ulusal Kanal, zor şartlarda çalışan emekçilere mikrofon uzattı. Hatay Dörtyol'da narenciye toplayan emekçiler, yevmiyelerin düşüklüğünden ve barınma sorununda yakınıyor.

Editör: Hüseyin Güler
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Sebzelerin meyvelerin tarladan pazara ulaşmasında büyük rol oynayan mevsimlik işçiler, zor şartlarda bu işi yapıyor.

2013’ten bu yana en az 1803 tarım işçi çalışırken yaşamını yitirdi. Bunun 90’ınını 2023 yılının ilk sekiz ayı oluşturdu.

Günlük ücretleri 400-500 tl arasında. Geçim sıkıntısından yakınıyorlar. Günün ilk ışıklarıyla işe koyuluyorlar.

Çadırlarda kalıyorlar, elektrik su sorunu onları bıktırıyor. Aldıkları ücretin yeterli gelmediğini söylüyorlar.

Dörtyol'da Narenciye bahçesinde çalışan emekçiler, ağaçları buduyor, gerektiğinde ilaçlıyor. Meyvenin toplanmasından kasalara konulmasına ve araçlara yüklenmesine kadar emek harcıyor.

İşçiler, yevmiyelerin yükseltilmesini ve barınma sorunun giderilmesini talep ediyorlar.

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# mevsimlik işçi # Tarım # üretim
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