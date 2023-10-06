Nöbet Çadırından Kampanyaya Destek! Aileler Ulusal Kanal ve Aydınlık Gazetesi'nin Kampanyası İçin Çağrı Yaptı

Kaçırılan çocukları için yıllardır mücadele eden ve Diyarakır'da nöbet tutan ailelerden önemli bir çağrı geldi.

Aileler, Ulusal Kanal ve Aydınlık Gazetesi'nin daha da büyümesi ve güçlenmesi için başlatılan kampanyada destek oldu.

Çadırda yaz kış nöbet tutan aileler "Ulusal Kanal sesimiz oldu" dedi. Aileler, "Ulusal Kanal, bizi destekliyor, arkamızda. Türkiye duysun, herkes bu kanala destek versin." dedi.

Çocuklarına kavuşmanın hayalini kuran aileler ellerinde evlatlarının fotoğrafıyla kampanyaya herkesin destek vermesini istedi. Aileler yaptıkları açıklamada, "Ulusal Kanal, bizim yanımızda desteklerinizi bekliyoruz. Bize sahip çıkıyorlar, onlarda hep bizim yanımızda biz de onları yalnız bırakmıyoruz." dedi.

Sizde Ulusal Kanal ve Aydınlık Gazetesi için başlayan kampanyaya 0534 646 09 19-0 534 364 23 24 numaralarını arayarak destek olabilirsiniz.