Atılım Kampanyasına Öncülerden Çağrılar Geldi

Görev Vakfı, "Vira Bismillah" diyerek Türk Milleti'ne çağrı yaptı. Ulusal Kanal ve Aydınlık Gazetesi için atılım kampanyası için düğmeye basıldı.

Birinci hedef, milli medyanın alt yapısının güçlendirilmesi. Görev Vakfı vatandaşlara "Umut Var Sen de Var mısın?" diye sesleniyor, vatanseverleri "Görev"e çağırıyor.

Atılım kampanyası Türkiye'nin önde gelen aydınlarından gelen çağrılarla güçlenerek devam ediyor. Son olarak İstinye Üniversitesi Öğretim Üyesi Fahri Erenel ve Vatan Partisi Öncü Kadın Başkanı Meltem Ayvalı da atılım kampanyası için çağrıda bulundu.

Kampanyada hem nakdi bağışlar hem de gayrimenkul bağışların yapılması "Üretim Devrimi" hedefi için oldukça önemli.

Sizde Ulusal Kanal ve Aydınlık Gazetesi için başlayan kampanyaya 0534 646 09 19-0 534 364 23 24 numaralarını arayarak destek olabilirsiniz.