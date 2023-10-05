Atılım Kampanyasına Öncülerden Çağrılar Geldi

Daha güçlü, daha kaliteli bir Aydınlık ve Ulusal Kanal hedefiyle düzenlenen kampanya son hızıyla sürüyor. Hedef yayın organlarına yatırım yaparak her öncüye, her üreticiye çözümü ulaştırmak. Bu kapsamda öncülerden çağrılar gelmeye devam ediyor.

Atılım Kampanyasına Öncülerden Çağrılar Geldi
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Görev Vakfı, "Vira Bismillah" diyerek Türk Milleti'ne çağrı yaptı. Ulusal Kanal ve Aydınlık Gazetesi için atılım kampanyası için düğmeye basıldı.

Birinci hedef, milli medyanın alt yapısının güçlendirilmesi. Görev Vakfı vatandaşlara "Umut Var Sen de Var mısın?" diye sesleniyor, vatanseverleri "Görev"e çağırıyor.

Atılım kampanyası Türkiye'nin önde gelen aydınlarından gelen çağrılarla güçlenerek devam ediyor. Son olarak İstinye Üniversitesi Öğretim Üyesi Fahri Erenel ve Vatan Partisi Öncü Kadın Başkanı Meltem Ayvalı da atılım kampanyası için çağrıda bulundu.

Kampanyada hem nakdi bağışlar hem de gayrimenkul bağışların yapılması "Üretim Devrimi" hedefi için oldukça önemli.

Sizde Ulusal Kanal ve Aydınlık Gazetesi için başlayan kampanyaya 0534 646 09 19-0 534 364 23 24 numaralarını arayarak destek olabilirsiniz.

Umuda Ortak Ol! Ulusal Kanal ve Aydınlık’ta Tarihî AtılımUmuda Ortak Ol! Ulusal Kanal ve Aydınlık’ta Tarihî AtılımGündem
# ulusal kanal # aydınlık gazetesi # kampanya
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