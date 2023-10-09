Tekirdağ'da Balıkçılara Poyraz Engeli

Tekirdağ'da 3 gündür etkisini gösteren poyraz sebebiyle Süleymanpaşa Balıkçıları ava çıkamadı.

Poyraz nedeniyle 8 şilep ve tanker de Tekirdağ açıklarına demirledi.

Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, poyrazın 3 gündür etkisini sürdürdüğünü söyledi. Çarşamba gününe kadar balıkçıların havanın dinmesini bekleyeceğini ifade eden Pehlivanoğlu, "Poyraz çarşamba gününe kadar sürecek. Rüzgarın etkisini yitirmesiyle balıkçı arkadaşlarımız, faaliyetlerini lüfer, istavrit ve hamsi avcılığıyla sürdürecek." dedi.

Balıkçı Hüseyin Oğuz da poyrazdan dolayı ava çıkamadıklarını belirtti. Kıyıda ağ ve tekne bakımı yaptıklarını ifade eden Oğuz, "Hava sakinleşene kadar limanda bekleyeceğiz. Rüzgarın dinmesiyle birlikte yeniden denize ağ atarak nasibimizi arayacağız." diye konuştu.

Poyraz çarşamba gününe kadar devam edecek. Poyraz etkisini yitirene kadar, balıkçılar kıyıda ağ ve tekne bakımı yaparak ava çıkmaya hazırlanıyor.