Tekirdağ'da Balıkçılara Poyraz Engeli

Tekirdağ'da poyraz etkili oldu. Balıkçılar ava çıkamadı. Olumsuz hava koşullarının geçmesi dört gözle bekleniyor.

Tekirdağ'da Balıkçılara Poyraz Engeli

Tekirdağ'da 3 gündür etkisini gösteren poyraz sebebiyle Süleymanpaşa Balıkçıları ava çıkamadı.

Poyraz nedeniyle 8 şilep ve tanker de Tekirdağ açıklarına demirledi.

Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, poyrazın 3 gündür etkisini sürdürdüğünü söyledi. Çarşamba gününe kadar balıkçıların havanın dinmesini bekleyeceğini ifade eden Pehlivanoğlu, "Poyraz çarşamba gününe kadar sürecek. Rüzgarın etkisini yitirmesiyle balıkçı arkadaşlarımız, faaliyetlerini lüfer, istavrit ve hamsi avcılığıyla sürdürecek." dedi.

Balıkçı Hüseyin Oğuz da poyrazdan dolayı ava çıkamadıklarını belirtti. Kıyıda ağ ve tekne bakımı yaptıklarını ifade eden Oğuz, "Hava sakinleşene kadar limanda bekleyeceğiz. Rüzgarın dinmesiyle birlikte yeniden denize ağ atarak nasibimizi arayacağız." diye konuştu.

Poyraz çarşamba gününe kadar devam edecek. Poyraz etkisini yitirene kadar, balıkçılar kıyıda ağ ve tekne bakımı yaparak ava çıkmaya hazırlanıyor.

Şanlıurfa Yemekleri! Şanlıurfa'da Ne Yenir?Şanlıurfa Yemekleri! Şanlıurfa'da Ne Yenir?Gezi
# Tekirdağ # balıkçılık # Poyraz
Çok Okunanlar
D Vitamini Değeri 50'nin Altında Olanlar Dikkat!
D Vitamini Değeri 50'nin Altında Olanlar Dikkat!
AKSA Tufanı Ne Demek?
AKSA Tufanı Ne Demek?
Malatya'daki depremin ardından hangi illerde deprem oldu? Kandilli ve AFAD açıkladı...
Malatya'daki depremin ardından hangi illerde deprem oldu? Kandilli ve AFAD açıkladı...
Dolar, euro ve sterlin yükseliyor mu? 9 Ekim güncel döviz kuru...
Dolar, euro ve sterlin yükseliyor mu? 9 Ekim güncel döviz kuru...
Kudüs Türklerin Mi?
Kudüs Türklerin Mi?
Öne Çıkanlar Disleksi Nedir? Disleksinin Belirtileri ve Tedavisi | Özel Eğitim Koordinatörü Suat Altıntaş Anlattı Disleksi Nedir? Disleksinin Belirtileri ve Tedavisi | Özel Eğitim Koordinatörü Suat Altıntaş Anlattı Kore Tatlısı Mochi Evde Nasıl Yapılır ? Kore Tatlısı Mochi Evde Nasıl Yapılır ?