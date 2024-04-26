Tekirdağ'da sahte içki operasyonu

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde sahte içki operasyonu düzenlendi. Bir işletmeye yapılan baskında, 72 bin litre sahte içki ele geçirildi. Operasyonda bir zanlı gözaltına alındı.

Tekirdağ'da sahte içki operasyonu
Editör: Yasin Kerim Aşan

Tekirdağ'da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sahte içki yapımı ve satışının önlenmesine yönelik önemli bir çalışma gerçekleştirdi.

Ekipler tarafından, Şarköy ilçesinde bir işletmeye baskın yapıldı. Operasyon sırasında gerçekleştirilen aramada, işletmenin deposunda 72 bin litre sahte içki ele geçirildi.

Operasyonda ayrıca D.S. isimli zanlı gözaltına alındı. D.S'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# Tekirdağ # sahte içki # operasyon
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