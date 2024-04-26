Mersin'de DEAŞ operasyonu! 9 şüpheli yakalandı

Yurt genelinde terör örgütlerinin faaliyetlerinin önlenmesi kapsamında güvenlik güçlerinin çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Son olarak Mersin'de, Terörle Mücadele ve İstihbarat şubeleri tarafından, terör örgütü DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma gerçekleştirildi.

Çalışmayla ilgili Mersin İl Emniyet Müdürlüğünden açıklama yapıldı. Açıklamada, haklarında geçmiş dönemde örgüt içerisinde faaliyette bulunduğu bilgisi ve tespiti bulunan şüphelilerin adreslerine operasyon düzenlendiği ifade edildi.

Operasyonda 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon sırasında adreslerde bulunan dijital materyallere ise el konuldu.