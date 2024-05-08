Tekirdağ'da silah kaçakçılığı operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yasa dışı silah ve mühimmat ticareti yapan kişilere yönelik çalışma başlatıldı.

Ekiplerce belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 5 ruhsatsız tabanca ve şarjör, el telsizi, 477 tabanca fişeği, bir miktar uyuşturucu ve dijital materyaller ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.