THY rotasına bir yenisini daha ekledi!

Türk Hava Yolları (THY), 11 Haziran tarihinde uçuş rotasına bir yenisini daha ekledi.

THY rotasına bir yenisini daha ekledi!
Editör: Yağmur Biçen

Dünyanın en çok noktasına uçan havayolu şirketi olan Türk Hava Yolları (THY) ABD’deki 14’ncü uçuş noktası olan Denver seferlerine 11 Haziran’da başlıyor.

Halihazırda başta ABD’de Newyork, Washington, Boston, Los Angeles, Miami başta olmak üzere 13 noktaya direkt uçuş düzenleyen Türk Hava Yolları, uçuş ağını genişletiyor. Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından bir açıklama yapan THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, "ABD’de yeni bir hat açıyoruz. Denver, haftada 3 sefer ile 11 Haziran 2024’de başlıyoruz. Türkiye büyüyor, THY yüksekten uçuyor" paylaşımında bulundu.

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