Tokat'ta Traktör devrilmesi sonucu 73 yaşındaki adam hayatını kaybetti!

Tokat'ın Almus ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 73 yaşındaki adam öldü. 73 yaşındaki adamın cesedi, Almus Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Tokat'ta Traktör devrilmesi sonucu 73 yaşındaki adam hayatını kaybetti!
Tokat'ta devrilen traktördeki kişi öldü
Editör: Süleyman Daban
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Tokat'ın Almus ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

Sürücüsü henüz öğrenilmeyen plakasız traktör, Teknecik köyü ile Çevreli beldesi arasında devrildi.

Kazada, traktörde bulunan İbrahim Doğan (73) yaşamını yitirdi.

Doğan'ın cesedi, incelemenin ardından Almus Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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