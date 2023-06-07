Petrol üretimi 70 bin varili aştı

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), petrol alanında yapılan yeni keşiflerle birlikte günlük petrol üretiminin 70 bin varili aştığını bildirdi.

Petrol üretimi 70 bin varili aştı
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Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TPAO) Twitter hesabından yapılan paylaşımda günlük petrol üretiminin 70 bin 76 varile ulaştığı belirtilerek, "Yeni keşiflerimizle birlikte son 32 yılın en yüksek yurt içi günlük üretim seviyesini aştık." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda ayrıca TPAO'nun, Türkiye'nin enerji alanında bağımsız olması kapsamında 2023 sonu hedefi olan günlük 90 bin varil petrol üretimine doğru emin adımlarla ilerlediği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

# TPAO # petrol
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