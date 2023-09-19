Trafikte felaket yaşanabilirdi: Tırın sürücüsü erken fark etmesi ile önemli bir sorun yaşanmadı
Demir yüklü tırın kupası alev alması ile birlikte trafik bir anlık durma noktasına geldi. Tırın sürücüsü erken fark etmesi ile olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yandın büyümeden itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Mersin’in Tarsus ilçesinde otoyolda seyir halindeki tırın kupa bölümünde yangın çıktı. Yangında tırın kupa bölümü tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.
Olay, Pozantı-Tarsus otoyolunda Gülek boğazı yakınlarında B.B.Y'nin sürücülüğünü yaptığı 31 V 5644 çekici, 31 V 5643 dorse plakalı demir yüklü tırın kupa bölümünde elektrik aksamından çıktığı tahmin edilen yangın çıktı. Durumu fark eden sürücü aracı güvenlik şeridinde durdurdu. İhbar üzerine olay yerine intikal eden Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri müdahale ederek yangını söndürdü. Aracın kupa bölümü kullanılamaz hale geldi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı