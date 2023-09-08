Tüm birikimiyle mobilya dükkanı açmıştı, her şeyini selde kaybetti! Genç girişimci Abdülkadir Uçar'ın hayalleri de sele kapılıp gitti

İstanbul Başakşehir'de yaşanan sel felaketi, tüm birikimiyle mobilya dükkanı açan genç girişimci Abdülkadir Uçar'ın hayallerini yok etti. 3 ay önce ailesinin bütün birikimiyle mobilya dükkanı açan 25 yaşındaki Abdülkadir Uçar selden acı bir şekilde etkilendi.

Tüm birikimiyle mobilya dükkanı açmıştı, her şeyini selde kaybetti! Genç girişimci Abdülkadir Uçar'ın hayalleri de sele kapılıp gitti
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Sağanak yağış sonrası Başakşehir’deki MASKO Mobilyacılar Sitesi’nde birçok işyeri zarar gördü. Sel suları basınçla işyerlerinin camlarını patlattı. İçerideki mobilya ve eşyalar su içerisinde kaldı. 

Sel felaketinden etkilenen genç girişimci Abdülkadir Uçar, "Ben, genç bir girişimciyim. 3 ay önce varımızı yoğumuzu koyup burayı açtık. Şimdi, varımız yoğumuz gitti. Belimiz büküldü. Tahminen 3-4 ay boyunca biz burada iş yapamayacağız" dedi. 

TÜM BİRİKİMİYLE MOBİLYA DÜKKANI AÇMIŞTI, HER ŞEYİNİ SELDE KAYBETTİ!

Selde kullanılamaz hale gelen mobilyaları çöpe attıklarını belirten Uçar, "Temizlik yapılıyor. Giriş katımızdaki mobilyaları çöpe attık. Hepsi su içinde yüzüyordu. Bunlar lüks mobilyalar, suyu gördüklerinde mahvoluyorlar. Tamir edilme şansı yok, çöp oldu. 3 gündür belediye temizlik çalışması yapıyor. Biz de dün mağazamızın içini dışını yıkattık. Araba yıkatır gibi mağazayı yıkattık. Elektrik gelmedi sanırım gelse de açmayız zaten kaçak olmasın diye.  Tahminen 3-4 ay boyunca biz burada iş yapamayacağız" ifadelerini kullandı.

Tüm birikimiyle mobilya dükkanı açmıştı, her şeyini selde kaybetti! Genç girişimci Abdülkadir Uçar'ın hayalleri de sele kapılıp gitti - Resim : 1

''VARIMIZ YOĞUMUZ GİTTİ!''

Uçar, "25 yaşındayım. Geçen sene İstanbul Teknik Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nden mezun oldum. Burası aile işletmemiz. Babamın desteğiyle, varımızı yoğumuzu koyup burayı açtık. Şimdi, varımız yoğumuz gitti. Destek bekliyoruz. Bizim bir suçumuz yok. Alt ve üst caddede hiçbir şey yok. Sadece burada var. Buna 'Kader'  demeyelim. Sorumlusu kimse, herkes elini taşın altına koysun. Burayı 3 ay önce açtık. Ben, genç bir girişimciyim. 3 ay sonra böyle bir felaketle karşılaştık. Belimiz büküldü. Çevredeki işyerlerinin bütün pisliği buraya geldi. Duvarımız çöktü, kanallar kapandı. Bunların sorumlusu kimse, yardımcı olsunlar bize." diye konuştu.

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