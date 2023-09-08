Motosiklet dere yatağına uçtu! 2 ağır yaralı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde motosikletin dere yatağına uçması sonucu meydana gelen trafik kazasında iki kişi ağır şekilde yaralandı.

Motosiklet dere yatağına uçtu! 2 ağır yaralı
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Saat 09.00 sıralarında Davutlar Mahallesi Kavaklıdere Caddesi üzerinde meydana gelen kazada, Umut C.A.'nın kullandığı 09 ADM 672 plakalı motosiklet, henüz bilinmeyen bir nedenle yol kenarındaki dere yatağına uçtu.

Motosiklet dere yatağına uçtu! 2 ağır yaralı - Resim : 1

Yaklaşık 10 metre aşağıya düşen motosikletteki sürücü Umut C.A. (21) ile yolcu konumunda olan Berkant Ö. (19) ağır şekilde yaralandı.

Motosiklet dere yatağına uçtu! 2 ağır yaralı - Resim : 2

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sedyeyle yukarıya çıkarılan yaralılar, sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Motosiklet dere yatağına uçtu! 2 ağır yaralı - Resim : 3

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenilirken polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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