Tunç Soyer enkaz devretti: izmir'de işten çıkarmalar başladı

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde beklenen işçi çıkarmalar başladı. İZSU’da 40 kişi işten çıkarılınca Türk-İş’e bağlı Belediye İş Sendikası Genel Müdürün kapısında açıklama yaptı. Belediye İş İzmir 2 Nolu Şube Başkanı Savaş Atalay “işçi kıyımına karşı mücadele edeceğiz” dedi.

Tunç Soyer enkaz devretti: izmir'de işten çıkarmalar başladı
Editör: Özgür Doğu Saymaz

Aday olmayacağı anlaşılınca Tunç Soyer'in aldığı binlerce personelin işten çıkarılma süreci başladı. İZSU’da 40 işçi çıkarıldı. Bunun üzerine Türk-İş’e bağlı Belediye İş Sendikası, İZSU Genel Müdürünün kapısına dayandı, eylem yaptı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Cemil Tugay, deyim yerindeyse Tunç Soyer’in bıraktığı enkazla uğraşıyor. Adaylığının açıklandığı 29 Ocak'tan 31 Mart'a kadar büyükşehirde işe alınan 3 bine yakın işçi kademeli olarak işten çıkarılacak. İlk çıkarma İZSU’da yaşandı.

Belediye İş İzmir 2 Nolu Şube Başkanı Savaş Atalay, “yapılan işçi kıyımıyla mücadele edeceğiz” dedi.

Sendika ile belediye başkanı arasındaki işten çıkarma görüşmeleri Ankara'ya taşınacak. Bu kapsamda Belediye İş Sendikası Genel Başkanı Nihat Yurdakul'un CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüşeceği belirtildi.

Öte yandan İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin mali krizi derinleşiyor. Belediye şirketlerinden Metro A.Ş. yaklaşık 800 işçinin bayram ikramiyelerini yatırmadı. İşçilere kişi başı 12 ile 13 bin TL arasında eksik ödeme yapıldı.

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