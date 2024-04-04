Tunceli’de bıçaklı kavga! 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı...

Tunceli’nin Çemişgezek ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

Tunceli’de bıçaklı kavga! 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı...
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Şeker Mahallesi’nde iki genç arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın bıçaklı kavgaya dönüşmesi üzerine O.Ö. (26) ve O.K. (27) ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan O.Ö, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Ağır yaralanan O.K’nin ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

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