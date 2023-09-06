Türk karasularına geri itilen göçmenler kurtarıldı

Muğla’nın Datça ilçesi açıklarında Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 30 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Datça açıklarında lastik bot içinde çok sayıda düzensiz göçmen bulunduğu bilgisini alan Türk Sahil Güvenlik ekipleri bölgeye kurtarma botu sevk etti. Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk Karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 30 düzensiz göçmen Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kurtarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Ula Geri Gönderme Merkezine teslim edildiler.