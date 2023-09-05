Türkiye'nin en kızgın şehirleri açıklandı! Bakın ilk sırada hangi il var

Yapılan bir internet anketi araştırması neticesinde Türkiye'nin en kızgın şehirleri belirlendi. İnsanlar Türkiye'deki en kızgın şehir hangisi sorusunun yanıtını merak etti. Türkiye'deki en kızgın ankete göre Sivas olarak belirlendi. İşte Türkiye'nin en kızgın şehirleri anket araştırması sonuçları...

TÜRKİYE'NİN EN KIZGIN ŞEHİRLERİ

Anket ile katılımcılara 15 sorudan oluşan bir test yapıldı. Anket sonuçlarına bakıldığında testi bitiren her yüz Sivaslı'dan yüzde 64'ü kızgınca yanıtlar verdi. Bu nedenle Sivas ankete göre Türkiye'nin en kızgın şehri oldu.

1. Sivas: Yüzde 64

2. Samsun: Yüzde 60

3. Eskişehir: Yüzde 56

4. Hatay: Yüzde 53

5. Ankara: Yüzde 52

6. Aydın: Yüzde 50

7. Çanakkale: Yüzde 43

8. Balıkesir: Yüzde 30

9. İzmir: Yüzde 2