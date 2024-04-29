Ulusal Kanal, İzmir'deki metro kazasını aydınlattı! İşte metro kazasının nedeni

İzmir'de metro vagonu raydan çıkıp istasyon duvarına çarpmıştı. Aradan 5 ay geçmesine rağmen kazanın neden yaşandığı açıklanmadı. Ulusal Kanal, üzerine örtülen bu kazanın nedenlerini ortaya çıkardı. Kazanın mekanik bakım arızası nedeniyle meydana geldiği öğrenildi.

Kazaya Metro A.Ş. bünyesine 2000 yılında giren Avrupa menşeli trenin 1. bogi setinin arızlanması neden oldu. 2 ila 6 ton ton ağırlıktaki mekanik parçaların dağılarak düşmesiyle yolculu olan 3. vagon raydan çıktı ve duvara çarptı.

3 kişinin yaralandığı kazada 3. vagondaki treni birbirine bağlayan mekanik çubuk sistemi, cer motoru da arızalanan parçalar arasında yer aldı.

ISRARLI SORULARIMIZ SONUÇ VERDİ

Metro A.Ş. yönetimi Ulusal Kanal’ın ısrarlı sorularının ardından kaza nedenini açıklayan ayrıntılı bir yanıt verdi.

"16 Kasım 2023 tarihinde ve saat 11:36’da sanayi istasyonu girişinde metro treninin 3. aracındaki, 1. bogi 2. tahrik sisteminin dişli kutusu ve cer motoru arasında kalan esnek kaplinde (KAPLİN) yaşanan sorun nedeniyle 1. bogide (BOJİ) salınım olmuş ve bu salınım artarak aks tekerinin ray üstüne tırmanmasına ve raydan çıkmasına neden olmuştur."

Metro yönetiminin yanıtlarını değerlendiren uzmanlar "Mekanik arızadan dolayı trenin hattan çıktığı anlaşılıyor” dedi..

İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı Metro A.Ş. yönetiminin verdiği cevapta 9 günlük bakım periyotlarının kaza sonrası 3 güne düşürüldüğü bildirildi.