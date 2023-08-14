Uşak'ta faciaya ramak kaldı! Drift yapan sürücü az kalsın benzinliği havaya uçuracaktı

Uşak'ta akıl almaz bir kaza yaşandı. Akaryakıt istasyonunda drift atan araç, yakıt pompasına çarptı. Kazada bir kişi yaralandı. Sürücüye 20 bin 342 lira para cezası kesildi.

Uşak'ta faciaya ramak kaldı! Drift yapan sürücü az kalsın benzinliği havaya uçuracaktı
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Uşak'ta drift atan sürücü az kalsın benzinliği havaya uçuracaktı. Akaryakıt istasyonunda drift atan araç, yakıt pompasına çarptı. Kazada 1 kişi yaralanırken, sürücüye 20 bin 342 lira para cezası kesildi.

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Kaza, Uşak-İzmir karayolunda bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.K. (19) idaresindeki otomobil, drift atmaya çalışırken yakıt pompasına çarptı. Kazada araçtaki İ.Y. (17) yaralanırken, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı genç ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis otomobil sürücüsüne 20 bin 342 lira para cezası keserken, sürücünün ehliyetine de 2 ay el konuldu. Ayrıca araç trafikten 2 ay men edildi.

Kaza anı, akaryakıt istasyonundaki güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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