Karabük'te drift yapan sürücüye büyük ceza

Yollarda drift yapanlar yakalanmaya devam ediyor. Trafiğin güvenliğini tehlikeye düşürecek şekilde sürüş yapanları polis affetmiyor. Karabük'te de drift yapan sürücü 20 bin lira para cezasına çarptırıldı.

Karabük'te drift yapan sürücüye büyük ceza
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Türkiye'nin pek çok yerinde polis ekipleri, trafiği tehlikeye düşürecek şekilde drift yapan sürücüleri affetmiyor. Karabük İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Beşbinevler Mahallesi'nde sürücü İ.D'nin otomobiliyle trafiği tehlikeye düşürecek şekilde drift yaptığını belirledi.

Yakalanan sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu uyarınca 20 bin 342 lira para cezası verildi.

Sürücünün ehliyetine 60 gün süreyle el konulurken, araç otoparka çekildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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