Karabük'te drift yapan sürücüye büyük ceza

Türkiye'nin pek çok yerinde polis ekipleri, trafiği tehlikeye düşürecek şekilde drift yapan sürücüleri affetmiyor. Karabük İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Beşbinevler Mahallesi'nde sürücü İ.D'nin otomobiliyle trafiği tehlikeye düşürecek şekilde drift yaptığını belirledi.

Yakalanan sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu uyarınca 20 bin 342 lira para cezası verildi.

Sürücünün ehliyetine 60 gün süreyle el konulurken, araç otoparka çekildi.