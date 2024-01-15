Uyuşturucuları buzdolabı ve mobilyaların içine gizlemişler

Konya'da polis ekiplerinin durdurduğu beyaz eşya ve mobilya yüklü kamyonette uyuşturucu ele geçirildi. Araçtaki şüpheliler gözaltına alındı.

Uyuşturucuları buzdolabı ve mobilyaların içine gizlemişler

Yurt genelinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında güvenlik güçlerinin çalışmaları sürüyor. Son olarak Konya'da polis ekipleri onlarca kilogram uyuşturucuyu ele geçirdi.

Ekipler, uygulama noktasında şüphelendikleri bir mobilya ve beyaz eşya yüklü kamyoneti durdurdu. Narkotik köpek eşliğinde kamyonette arama gerçekleştirildi. Ekipler, buzdolabı ve bazı mobilyaların içerisine gizlenmiş 69 parça halinde 78 kilogram skunk ele geçirdi.

Araçtaki şüpheliler M.A. ve S.A, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# uyuşturucu # Konya # operasyon
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