Tavuk eti üretimi yüzde 1 arttı

Tavuk eti üretimi kasımda yıllık bazda yüzde 1 arttı. Üretim 202 bin 143 tona yükseldi.

Tavuk eti üretimi yüzde 1 arttı
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Türkiye İstatistik Kurumu, 2023 yılı kasım ayı kümes hayvancılığı üretimi verilerini duyurdu.

Türkiye genelinde tavuk eti üretiminde artış kaydedildi. Tavuk eti üretimi, Kasım 2023'te bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1 artarak 202 bin 143 tona yükseldi.

Tavuk yumurtası üretimi ise yüzde 3,5 yükselerek 1 milyar 797 milyon 226 bin adede çıktı.

Geçen yılın kasım ayında 109 milyon 601 bin tavuk kesildi. Kesilen tavuk sayısı Kasım 2022 ile aynı seviyede kaldı.

Söz konusu ayda hindi etinin 4 bin 251 ton üretimi yapılırken yıllık bazda yüzde 4,3 düşüş görüldü.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# tavuk eti # tuik
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