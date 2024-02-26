Van'da can alıcı çığ kazası! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan açıklama geldi

Van- Hakkari yolunda çığ düşmesi sonucu minibüs şarampole yuvarlandı. Kaza sonucu 1 kişi hayatını kaybederken 12 kişi de yaralandı. Konuya ilişkin İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan açıklama geldi. Yerlikaya şunları söyledi:

- Bu akşam Van Başkale ilçemiz 32 Virajlar Mevkiinde yolcu minibüsü üzerine çığ düşmüş, olay yerine Van İl Afad’dan 5 araç, 20 personel ile 112 Sağlık ve Jandarma ekiplerimiz derhal sevk edilmiştir. Edinilen ilk bilgilere göre çığ altında kalan minibüsten 12 vatandaşımız yaralı olarak kurtarılmış, 1 vatandaşımız ise maalesef hayatını kaybetmiştir. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.