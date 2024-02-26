Van'da can alıcı çığ kazası! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan açıklama geldi
Van- Hakkari yolunda çığ düşmesi sonucu minibüs şarampole yuvarlandı. Kaza sonucu 1 kişi hayatını kaybederken 12 kişi de yaralandı. Konuya ilişkin İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan açıklama geldi.
Van- Hakkari yolunda çığ düşmesi sonucu minibüs şarampole yuvarlandı. Kaza sonucu 1 kişi hayatını kaybederken 12 kişi de yaralandı. Konuya ilişkin İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan açıklama geldi. Yerlikaya şunları söyledi:
- Bu akşam Van Başkale ilçemiz 32 Virajlar Mevkiinde yolcu minibüsü üzerine çığ düşmüş, olay yerine Van İl Afad’dan 5 araç, 20 personel ile 112 Sağlık ve Jandarma ekiplerimiz derhal sevk edilmiştir. Edinilen ilk bilgilere göre çığ altında kalan minibüsten 12 vatandaşımız yaralı olarak kurtarılmış, 1 vatandaşımız ise maalesef hayatını kaybetmiştir. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.
Bu akşam Van Başkale ilçemiz 32 Virajlar Mevkiinde yolcu minibüsü üzerine çığ düşmüş, olay yerine Van İl Afad’dan 5 araç, 20 personel ile 112 Sağlık ve Jandarma ekiplerimiz derhal sevk edilmiştir.— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) February 26, 2024
Edinilen ilk bilgilere göre çığ altında kalan minibüsten 12 vatandaşımız yaralı…
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