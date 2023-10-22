Van'da Pazar Esnafı Belediyelerden Şikayetçi

Van'da pazar esnafı belediyelerin ilgisizliğinden yakınıyor. Esnaf pazarların yazın kokudan kışın kardan geçilemediğini söylüyor. Van Semt Pazarları Dernek Başkanı ve Vatan Partisi Genel Başkan Danışmanı Mehmet Emin Arı, esnafın sorunlarını dinledi, belediyelere tepki gösterdi.

Editör: Ekrem Demir

Pazarcı esnafı Van’da belediyelerden dert yanıyor. Belediyeler semt pazarlarına gereken ilgiyi göstermiyor.

Van’da yaklaşık 1200 pazarcı esnafı her gün yurttaşlara taze sebze meyve taşıyor. Ancak pazarcı esnafı sorunlar içinde boğuşuyor.

Tezgâhlar arasında boşluklar dikkat çekiyor, sebebi çoğu pazarcının iş yapamadığı için gitmediği şeklinde açıklanıyor.

Esnaf temizlik, düzen, ışıklandırma ve güvenlik sorunları yaşadığını, ayrıca yıllardır çözüm bulamadıklarına dikkat çekiyor.

Van Semt Pazarları Dernek Başkanı ve Vatan Partisi Genel Başkan Danışmanı Mehmet Emin Arı, esnafı gezdi sorunları dinledi.

Birçok gideri olan esnaf, çözüm arıyor. Alışverişe gelen vatandaş ise pahalılıktan şikayetçi...

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# van # pazar esnafı
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