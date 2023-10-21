Et ve Süt Kurumu'ndan İthalat Açıklaması

ET ve Süt Kurumu, manipülatif fiyat artışlarını önlemek için ithalat yaptığını açıkladı. ET ve Süt Kurumu'nun resmi sitesinden yapılan açıklamada dengeli bir şekilde piyasa ihtiyacı nispetinde ithalat yapıldığı ifade edildi.

- Kurumumuzun tüm yurt dışı alımları hiç bir aracı kullanmadan, AB'de kurumsal kesimhanelerden teklifler alınarak, mevzuatlara uygun bir şekilde, rekabet ve fırsat eşitliği çerçevesinde ihale usulü ile gerçekleştirilmektedir.

Açıklamada kamu zararının söz konusu olmadığı belirtildi.