Et ve Süt Kurumu'ndan İthalat Açıklaması
Et ve Süt Kurumu et ithalatına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada "Kurumumuz kırmızı et piyasalarında manipülatif fiyat artışlarını önlemek amacıyla dengeli bir şekilde piyasa ihtiyacı nispetinde ithalat yapmaktadır." denildi.
ET ve Süt Kurumu, manipülatif fiyat artışlarını önlemek için ithalat yaptığını açıkladı. ET ve Süt Kurumu'nun resmi sitesinden yapılan açıklamada dengeli bir şekilde piyasa ihtiyacı nispetinde ithalat yapıldığı ifade edildi.
- Kurumumuzun tüm yurt dışı alımları hiç bir aracı kullanmadan, AB'de kurumsal kesimhanelerden teklifler alınarak, mevzuatlara uygun bir şekilde, rekabet ve fırsat eşitliği çerçevesinde ihale usulü ile gerçekleştirilmektedir.
Açıklamada kamu zararının söz konusu olmadığı belirtildi.
- Satışa sunulan canlı hayvan veya karkas etler, başvuru yapan firmalara eşit miktarda ve peşin ödeme ile satılmaktadır. Yapılan hassas değerlendirmeler ve yürütülen sağlıklı süreç neticesinde herhangi bir kamu zararı söz konusu değildir.
Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi