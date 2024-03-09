Vatan Partisi adayları seçim çalışmalarını hızlandırdı!

Aydın ve Trabzon'da Vatan Partisi'nin belediye başkan adayları vatandaşlarla bir araya geldi. Halkçı belediye için seçmenlerden oy istendi.



Vatan Partisi adayları seçim çalışmalarını hızlandı. Adaylar sahada çalışmalarına devam ediyor.



Aydın'ın Efeler ilçesinde adaylar Cumhuriyet tarihinin ilk kadın muhtarı Gül Esin büstünün önünde açıklama yaptı. Vatan Partisi Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Avukat Zühre Genişel yetki istedi.



Çalışmaların diğer bir adresi ise Trabzon oldu.



Arsin belediye başkan adayı Murat Kalmuk seçim çalışmalarına mahalle ziyaretleriyle devam ediyor. Başkan adayı Kalmuk ve Vatan Partisi heyeti Fındıklı, İşhan ve Maden Mahallelerini ziyaret etti.