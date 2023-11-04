Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek İzmir Kitap Fuarı'nda Okurlarıyla Buluştu

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, İzmir Kitap Fuarı’nda okurlarla buluştu. İzmirliler Perinçek’in son eseri Batı Asya’da Devlet Teorisi kitabına yoğun ilgi gösterdi.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek İzmir Kitap Fuarı'nda Okurlarıyla Buluştu

İzmir Kitap Fuarı’nda Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek kitaplarını imzaladı.

Kaynak Yayınları standında okurlarla buluşan Perinçek’e gençler yoğun ilgi gösterdi..

50’nin üzerinden eseri olan Doğu Perinçek’in son kitabı “Batı Asya’da Devlet Teorisi”. Perinçek bu kitabında Firdevsi, Yusuf Has Hacip ve Nizamülmülk'ü inceledi.

Günümüze ışık tutan “Batı Asya’da Devlet Teorisi” kitabı geleceğe de büyük bir mirası bırakıyor. Perinçek, devlet teorisi incelemesini Türkiye'deki akademi camiasında olduğu gibi Eflatun ve Aristolarla başlamıyor.

İzmir Kitap Fuarı 6 Kasım pazartesi gününe kadar Gaziemir’deki fuar alanında devam edecek.

# İzmir
Çok Okunanlar
Dilan Üzgün Engin Mutlu!
Dilan Üzgün Engin Mutlu!
Ölüme Götüren Hata
Ölüme Götüren Hata
Tarım Kredi Kooperatifleri İndirimleri Devam Ediyor! Sadece 15 Gün Devam Edecek!
Tarım Kredi Kooperatifleri İndirimleri Devam Ediyor! Sadece 15 Gün Devam Edecek!
İstanbul'da Çok İlçede Su Kesilecek! Hangi İlçelerde Su Kesintisi Yaşanacak?
İstanbul'da Çok İlçede Su Kesilecek! Hangi İlçelerde Su Kesintisi Yaşanacak?
AFAD ve Kandilli Rasathanesi Kaydetti! Nerede Deprem Oldu?
AFAD ve Kandilli Rasathanesi Kaydetti! Nerede Deprem Oldu?
Öne Çıkanlar CHP BÜYÜK KONGRE 4-5 KASIM'DA ANKARA'DA TOPLANACAK! | Ulusal Haber CHP BÜYÜK KONGRE 4-5 KASIM'DA ANKARA'DA TOPLANACAK! | Ulusal Haber Sahte Peynir Nasıl Anlaşılır? Sahte Peynir Nasıl Anlaşılır?