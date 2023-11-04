Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek İzmir Kitap Fuarı'nda Okurlarıyla Buluştu

İzmir Kitap Fuarı’nda Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek kitaplarını imzaladı.



Kaynak Yayınları standında okurlarla buluşan Perinçek’e gençler yoğun ilgi gösterdi..



50’nin üzerinden eseri olan Doğu Perinçek’in son kitabı “Batı Asya’da Devlet Teorisi”. Perinçek bu kitabında Firdevsi, Yusuf Has Hacip ve Nizamülmülk'ü inceledi.



Günümüze ışık tutan “Batı Asya’da Devlet Teorisi” kitabı geleceğe de büyük bir mirası bırakıyor. Perinçek, devlet teorisi incelemesini Türkiye'deki akademi camiasında olduğu gibi Eflatun ve Aristolarla başlamıyor.



İzmir Kitap Fuarı 6 Kasım pazartesi gününe kadar Gaziemir’deki fuar alanında devam edecek.