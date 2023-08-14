Yardım toplamak için geldiler para ve mücevher çaldılar!

Eskişehir’de bir apartmana ‘Yardım toplama’ bahanesiyle girerek 70 bin TL değerinde para ve mücevher çaldılar.

Yardım toplamak için geldiler para ve mücevher çaldılar!
Son Güncelleme:

Eskişehir’de bir apartmana ‘Yardım toplama’ bahanesiyle girerek 70 bin TL değerinde para ve mücevher çalan 2 kadın hırsız, güvenlik kamerasına yakalandı.

ESKİŞEHİR'DE BÜYÜK HIRSIZLIK


Olay, Uluönder Mahallesi Tunaer Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, tüm zillere basan ve ‘Yardım toplama’ bahanesi ile apartmana giren 2 kadın, bir daireden hırsızlık yaptı. Zile bastıktan sonra cevap gelmeyen ve önünde ayakkabı bulunmayan dairelerin kapılarını zorlayan kadın hırsızlar iddiaya göre, girdikleri bir evden yaklaşık 70 bin TL değerinde, nakit para ve mücevher çaldı.


Türbanlı hırsızlar olayın ardından, başörtüleri ile yüzlerini gizleyerek apartmandan çıkarak kayıplara karıştı. Ev sahiplerinin ihbarı üzerine olayla ilgili çalışma başlatıldığı öğrenildi.

# Eskişehir # soygun # hırsızlık # mücevher
Çok Okunanlar
1 Türkiye kahve seçimini değiştirdi!
2 Mayasız ayini nedir?
3 14 Ağustos Tam altın Çeyrek ve gram altın fiyatları güne nasıl başladı?
4 Tesla Model Y fiyatlarını aşağı cekti!
5 Bitkileriniz çiçek açmıyorsa işte evinizi çiçek bahçesine çevirecek tüyo! Çiçek anında coşuyor