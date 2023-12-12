Yılda 15 Milyon Lira Kazandırıyor! Ağaçtan Topluyorlar...

Siirt merkeze bağlı Barış Mahallesi'nde nesilden nesile aktarılan bir gelenek üzerine Emin ve Hasan İlhan kardeşlerin bıttım sabunu üretiyor. Bölgedeki menengiç ağaçlarının fıstıklarından elde edilen bıttım sabunu serüveni yaklaşık 7 yıldır sürüyor.

Emin ve Hasan İlhan kardeşler, sabun üretimi için evlerine yakın bir yerde 20 metrekarelik bir dükkan açtı. Bu küçük dükkan, onların üretim alanına dönüştü. 7 yıl önce başladıkları bu yolculukta, bölge insanı için önemli bir ekonomik katkı sağlıyorlar.

Soğuk Pres Makinesi Kullanılıyor

Geleneksel değirmen yöntemlerinin aksine, İlhan kardeşler soğuk pres makinesi kullanarak ürün hazırlıyorlar. Bu modern teknik, bıttım yağını daha verimli ve kaliteli bir şekilde çıkarmalarını sağlıyor.

Aile üyelerinden de zaman zaman destek gören İlhan kardeşler, Yılda 30 ton sabun üretimiyle, bölge ekonomisine ve geleneksel el sanatlarına büyük katkı sunuyor.

Emin İlhan, yıllar önce dedelerinin köyde kendi ihtiyaçları için yaptığı bıttım sabununun, babaları tarafından il merkezinde satıldığını belirtiyor.

Sabun Yapımının Püf Noktaları

1 kilogram sabun yapımında yaklaşık 4 kilogram bıttım kullanılıyor. Bu süreç, bıttımın pres makinesinde öğütülmesiyle başlıyor, ardından kazanlarda kaynatılıp yağ çıkartılıyor. Sonrasında süzgeçten geçirilen yağa kostik eklenip tekrar kaynatılıyor. 6-7 saatlik bir süreç sonunda malzeme sabun olma aşamasına geliyor ve kalıplara dökülüp kurutuluyor.

Yurt İçi ve Yurt Dışından Talep Yoğun

İlhan kardeşler, sabunlarının hem yurt içinde hem de yurt dışında talep gördüğünü belirtiyor. Yıllık 30 ton üretim kapasitesini 100 tona çıkarmayı hedefliyorlar.

Emin İlhan, "20 yıl boyunca babamla çalıştım. 7 yıldır da kardeşimle birlikte iş yerimizi kurduk. Dedem daha önce köyde bu ürünü değirmene götürüp öğüttükten sonra elde ettiği yağla sabun yapıyordu. Şimdi kardeşimle soğuk pres makinesiyle yapıyoruz." ifadelerini kullandı.