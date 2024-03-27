Yolcu minibüsü tünel içinde kaza yaptı: çok sayıda yaralı var!

Feci kaza Artvin'de yaşandı. Tünel içinde aydınlatma çalışması yapan işçilerin bulunduğu 'manlift' adı verilen asansöre yolcu minibüsü çarptı. Kazada 7 kişi yaralandı.

Yolcu minibüsü tünel içinde kaza yaptı: çok sayıda yaralı var!
Editör: Yağmur Biçen
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Feci kaza Artvin'de yaşandı. Tünel içinde aydınlatma çalışması yapan işçilerin bulunduğu 'manlift' adı verilen asansöre yolcu minibüsü çarptı. Kazada 7 kişi yaralandı.


Kaza Yusufeli- İspir karayolu 5. kilometresi Çeltikdüzü mevkide bulunan Süpürgen Tüneli'nde gerçekleşti. Alınan bilgiye göre, tünel içerisinde tavan aydınlatma çalışması yapan işçilerin bulunduğu 'manlift' adı verilen makaslı asansöre yolcu minibüsü çarptı. Çarpmanın etkisiyle, asansör yolcu minibüsünün üzerine düştü. Asansörde bulunan 4 işçi ve minibüste bulunan 3 kişi yaralandı.

Yaralılar ambulansla ilçe hastanesine taşınırken, yaralıların durumlarını iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# trafik kazası # artvin
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