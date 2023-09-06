Yolcu olay çıkardı! THY uçağı acil iniş yaptı

İstanbul-Douala seferini yapan Türk Hava Yolları (THY) uçağında bulunan ve Türkiye'den sınır dışı edilen bir yolcu olay çıkardı. Uçağın kaptan pilotu uçuş güvenliği sebebiyle Malta Havalimanı'na acil iniş yaptı.

Edinilen bilgiye göre, THY'nin TK-667 sefer sayılı Boeing 737 MAX tipi uçak Kamerun'un Douala seferini yapmak üzere saat 17.50'de İstanbul Havalimanı'ndan kalkış yaptı. Uçağın kalkışından bir süre sonra

18.30'DA HAVALİMANINA SORUNSUZ BİR ŞEKİLDE İNDİ

Türkiye'den sınır dışı edilen bir yolcu, uçakta ilk önce yolcularla sonra da kabin ekibiyle tartışmaya başladı. Bunun üzerine kabin görevlileri durumu uçağın kaptan pilotuna bildirdi. Sınır dışı edilen yolcunun uçuş güvenliğini tehlikeye sokması nedeniyle, uçağın kaptan pilotu Malta Uluslararası Havalimanı hava trafik kontrol kulesiyle irtibata geçerek acil iniş için izin istedi. THY uçağı yerel saatle saat 18.30'da havalimanına sorunsuz bir şekilde inişini gerçekleştirdi.