Yolcu otobüsü ateş topuna döndü

Erzurum’un Oltu ilçesinde yolcu otobüsü yolda seyir halindeyken alev aldı. Yangında can kaybı yaşanmaması sevindirirken, otobüs kül oldu.

Yolcu otobüsü ateş topuna döndü
Yolcu otobüsü ateş topuna döndü
Editör: Süleyman Daban

Edinilen bilgiye göre, Nur Ardahan Posof firmasına ait yolcu otobüsü Erzurum’dan Oltu ilçesi istikametine seyir halindeyken, Aksu Mahallesi yakınlarında motorundan dumanlar yükselmeye başladı. Dumanlar kısa sürede tüm otobüsü sararken, araç kullanılamaz hale geldi. Yolcuların erkenden tahliye edilmesi sayesinde herhangi bir can kaybı yaşanmaması sevindirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# Yurt # Asayiş # yolcu otobüsü # erzurum
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