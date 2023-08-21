Kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden polis memuru için tören düzenlendi

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şubesi kadrosunda görevli iken geçirdiği kalp krizi sonucu vefat eden Polis Memuru Lütfi Çetin için Adıyaman’da tören düzenlendi.

DUALAR VE KILINAN CENAZE NAMAZI SONRASI TOPRAĞA VERİLDİ

Adıyaman Yeni Mezarlık Camiinde düzenlenen törene, Vali Osman Varol, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, İl Jandarma Komutanı Albay Ferdi Erbakıcı, İl Emniyet Müdürü Cihat Dağdeviren ile çok sayıda kişi katıldı. Polis Memuru Lütfi Çetin’in cenazesi yapılan dualar ve kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi.