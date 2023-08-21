Kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden polis memuru için tören düzenlendi

Kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden polis memuru için Adıyaman’da tören düzenlendi.

Kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden polis memuru için tören düzenlendi
Son Güncelleme:

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şubesi kadrosunda görevli iken geçirdiği kalp krizi sonucu vefat eden Polis Memuru Lütfi Çetin için Adıyaman’da tören düzenlendi.

Kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden polis memuru için tören düzenlendi - Resim : 1

DUALAR VE KILINAN CENAZE NAMAZI SONRASI TOPRAĞA VERİLDİ

Adıyaman Yeni Mezarlık Camiinde düzenlenen törene, Vali Osman Varol, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, İl Jandarma Komutanı Albay Ferdi Erbakıcı, İl Emniyet Müdürü Cihat Dağdeviren ile çok sayıda kişi katıldı. Polis Memuru Lütfi Çetin’in cenazesi yapılan dualar ve kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi.

Batman İl Emniyet Müdürlüğü'nden anlamlı proje: Avrasya’ya Yolculuk Projesi! ''Amacımız gençlerin suç örgütleri tarafından istismar edilmesini önlemek''Batman İl Emniyet Müdürlüğü'nden anlamlı proje: Avrasya’ya Yolculuk Projesi! ''Amacımız gençlerin suç örgütleri tarafından istismar edilmesini önlemek''Yurt
# polis # cenazesi # Adıyaman # jandarma
Çok Okunanlar
Avrupa'nın en iyi 10 plajı arasında yer alıyor! Ortaca sınırları içerisinde yer alan Dalyan kanalı
Avrupa'nın en iyi 10 plajı arasında yer alıyor! Ortaca sınırları içerisinde yer alan Dalyan kanalı
12 kişi hayatını kaybetti
12 kişi hayatını kaybetti
Norm Ender yaptığı paylaşımla sosyal medyayı salladı!
Norm Ender yaptığı paylaşımla sosyal medyayı salladı!
Son Dakika: 21 Ağustos deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli deprem verileri
Son Dakika: 21 Ağustos deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli deprem verileri
Livakovic Fenerbahçe için geliyor! İşte İstanbul'a geleceği tarih
Livakovic Fenerbahçe için geliyor! İşte İstanbul'a geleceği tarih
Öne Çıkanlar KKTC'de işin rengi değişti! Pile yiğitler yolunda neler oluyor? - Ulusal Kanal KKTC'de işin rengi değişti! Pile yiğitler yolunda neler oluyor? - Ulusal Kanal Türkiye'de düzensiz göç! Türkiye'de düzensiz göç!