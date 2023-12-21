Zonguldak Üzülmez Maden Ocağında Lavuarı Maden İşçileri Yeniledi

Madenciler el attı; kamunun parası cebinde kaldı. Zonguldak Üzülmez İşletmesi’ndeki kömür yıkama tesisi, madencilerin özverisiyle yenilendi.

Türkiye Taşkömürü Kurumu, “lavuar” adı verilen tesisin, yenilenmesi için çalışma başlattı. Ancak ihale bedeli 65 milyon lira olunca, onarımın kurum personelince yapılmasına karar verildi. Mekanizasyon Servisi Şefi Dursun İris ve ekibi, lavuarın onarılması için görevlendirildi.

Madenciler kolları sıvadı; 15 kişilik ekip 4 ay çalıştı. “Kullanılamaz” denilen ve 65 milyon liraya ihale edilen tesis, maden işçilerinin sayesinde 7 milyon liraya yenilendi. Günlük yaklaşık 2 bin ton kömür yıkamaya hazır hale getirildi.

Aydınlık Gazetesi’ne konuşan Mekanizasyon Servisi Şefi Dursun İris “24 senedir burada çalışıyorum. Çocuklarımı buradan büyüttüm. Bizim bir vefa borcumuz vardı. Bu vefa borcunu bununla ödemiş olduk" dedi.

Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Hakan Yeşil, kamu kaynaklarının doğru kullanımı konusunda önemli bir çalışmaya imza attıklarını söyledi. Hakan Yeşil, "Yapılan çalışma ile kamu kaynaklarını doğru kullandı. İhale edilseydi belki yurt dışı firması bu işi alacaktı ve devletin parası yurt dışına gidecekti. İşçilerimiz bu çalışmasıyla bunu önlemiş oldu. Atıl durumdaki birçok makine ve parçayı aktif hale getirdiler. Herkesin gurur duyduğu bir tesis ortaya çıktı." dedi.