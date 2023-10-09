Zonguldaklı Madenciler Depremzedelerle Buluştu

Zonguldaklı madenciler bu kez depremzedeye moral oldu. Hatay Samandağ’da KASTOB tarafından yaptırılan 30 metrekarelik 176 prefabrik yapı ve sosyal alandan oluşan Sivil Toplum Köyü’nün açılışı gerçekleştirildi.

Madenciler ile Ailelerin Buluşması Duygulandırdı

Karadeniz Sivil Toplum Kuruluşları Konfederasyonu KASTOB tarafından Hatay’ın Samandağ ilçesinde yapımı tamamlanan prefabrik evlerin açılışında canları pahasına arama kurtarma çalışmalarına katılan madenciler de yer aldı.

Zonguldaklı madenciler ile enkazdan çıkarılan ailelerin buluşması duygu dolu anlara sahne oldu.

Zonguldaklı Madenciler korosu depremzede vatandaşlara mini bir konser verdi.

KASTOB Genel Başkanı Nevzat Duyar, 176 prefabrik evin açılışında "Her zaman depremzede vatandaşlarımızın yanındayız” mesajı verdi.