Zonguldak'ta göçük altından kurtarılan madenciler kaza anını anlattı

Türkiye'yi yasa boğan maden kazası dün Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde TTK'ya bağlı bir maden ocakta gerçekleşti. Yaşanan göçük sırasında bir işçi yaşamını yitirdi. Göçük altından kurtarılan işçiler yaşadıklarını anlattı. Hastanede tedavi altına alınan altı işçiden beşi ise taburcu oldu.

Zonguldak'ta göçük altından kurtarılan madenciler kaza anını anlattı
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Zonguldak'ta bulunan TTK Armutçuk Müessese Müdürlüğü’nde meydana gelen göçükten sağ kurtulan maden işçileri göçük anında yaşadıklarını anlattı. 45 yaşındaki Ramazan Yıldırım'ın hayatını kaybettiği kazada yaralanan 6 işçiden 5'i hastaneden taburcu edildi.

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GÖÇÜK ANLARI BÖYLE ANLATTILAR

Maden işçileri hastanede yaşadıkları olay anını anlattı. Bir işçi, “Alt kattaydım. Bir anda geldi. Birden gürültü oldu. Üst tavan komple aşağıya düştü. Boşlukta kaldım. Boşluk olmasaydı eziliyordum” dedi.

Olayı anlatan bir başka işçi de, "Bir anda oldu olay kaçarken yakalandık. Olayı fark etmedik." ifadelerini kullandı. Bir diğer işçi ise yaşadıklarını şu ifadelerlerle anlattı:

- Domuz damlarını yürütmek için çatı direklerimizi düzeltiyorduk. O esnada tavan oturması nedeniyle göçük altında kaldık. 2 arkadaşımın sesini duyuyordum. Rahmetli arkadaşımın sesini duymuyordum. Zaten mesai arkadaşlarımız ocaktaydılar onlar müdahaleye başladı. Hemen ardından dışarı gerekli haber ulaştı. En kısa sürede aldılar yani Allah razı olsun.

YARALANAN 6 İŞÇİDEN 5'İ TABURCU EDİLDİ

Maden ocağında meydana gelen göçükte yaralanan 6 işçiden 5'inin tedavilerinin tamamlanması sonrası hastaneden taburcu edildiği bildirildi. 

Zonguldak'ta göçük altından kurtarılan madenciler kaza anını anlattı - Resim : 2
Zonguldak Ereğli'de maden göçüğünde hayatını kaybeden Ramazan Yıldırım.

Kazada, 45 yaşındaki Ramazan Yıldırım hayatını kaybederken Coşkun Atalay (41), Rıfat Öztürk (49), Ergün Üstün (44), Ersin Aydın (39), Sercan Hasan (31) ve Talha Yılmaz (23) yaralandı. Talha Yılmaz Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, diğer yaralı madenciler ise Kdz. Ereğli Devlet Hastanesine sevk edildi. Yaralı işçilerden dün üçüü, bugün de ikisi olmak üzere 5 işçi taburcu edildi. Yaralı işçilerden Rıfat Öztürk'ün hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Hayatını kaybeden maden işçisi Ramazan Yıldırım, bugün Kdz. Ereğli ilçesine bağlı Ormanlı beldesinde toprağa verilecek.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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