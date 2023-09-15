Kaan Alkan kimdir? Hapse mi girecek?

Sosyal medyada Lucifer Michaelson adıyla 2 milyona yakın takipçisi bulunan Kaan Alkan, bu kez sosyal medya paylaşımlarıyla değil mahkemelik olmasıyla gündeme düştü. Fenomen isim duruşma çıkışı, mahkemeye kapalı geldiği iddiasıyla gömleğini ve saçlarını açan Kaan Alkan kimdir?

KAAN ALKAN KİMDİR?

Sosyal Lucifer Michaelson adıyla sosyal medyada geniş bir takipçi kitlesine sahip olan Kaan Alkan, bu kez mahkemelik olmasıyla gündem olmuş durumda. 33 yaşındaki fenomen ismin neden hakim karşısına çıktığı ve hakkındaki suçlamalarla ilgili sizler için hazırladık!

1990 yılında dünyaya gelen ve kendini sosyal medyada Lucifer Michaelson adıyla tanıtan Kaan Alkan sosyal medya platformu instagram'da çektiği videolarla tanıttı. Fenomen isim Radyo Televizyon Programcılığı eğitimi aldı. 2011 yılında katıldığı bir müzik yarışmasının ardından şarkıcılık yapmış ve modelliğe yönelmiştir. Lucifer Michaelson adıyla Instagram'da bulunan Kaan Alkan 1.8 milyon takipçiye sahip.

KAAN ALKAN NEDEN MAHKEMEYE ÇIKTI?

İstanbul 58. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, sanık konumunda sosyal medya da Lucifer michaleson adını kullanan Kaan Alkan katılırken, şikayetçi Maria Shirley Danieli katılmadı. Kaan Alkan ve avukatı, kendisinin tanınmış biri olduğu iddiasıyla basın mensuplarının salondan çıkarılmasını istedi ancak hakim davların açık yürütüldüğünü belirterek talebi reddetti. Lucifer Michaelson Kaan Alkan, göz rengi değiştirme ameliyatı sonrasında kendisine ameliyat konusunda danışan Maria Shirley Danieli'yi yanlış yönlendirdiği gerekçesiyle Maria Shirley Danieli'nin dolandırıcılıkla suçlaması üzerine hakim karşısına çıktı.

DHA nın haberine göre kendinin Youtuber olduğunu aylık kazancının 50-100 bin TL arasında olduğunu söyleyen Kaan Alkan, yurt dışında göz rengi değiştirme ameliyatı olduğunu söyledi. Ardından firmanın Türkiye'de şube açtığını ve izinsiz bir şekilde adını etiketleyerek fotoğraflarını paylaştıklarını ekledi. Paylaşılan fotoğrafların ardından kendisine Maria Shirley Daniel'in ulaştığını ve gözlerini canlı olarak görmek istediğini söyleyen Kaan Alakn otel lobisinde buluştuklarını ve gözlerini canlı olarak gördüğünü bunun üzerine sorular sorduğunu belirtti. Maria'nın vizesinin olmaması sebebiyle firmanın Türkiye'deki şubesinde ameliyatı yaptıran Maria Shirley Daniel'in yapılan operasyondan memnun kalmadığını bu yüzden de firmaya ulaşmaya çalıştığını ancak ulaşamadığını bu yüzden de fotoğraflarda adının geçmesi sebebiyle ona da dava açtığını ancak suçlamaları reddettiğini söyledi.