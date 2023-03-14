TOKİ İstabul Silivri kura çekimi ne zaman?
TOKİ kura takvimi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından paylaşıldı. Kura taviminin açıklanmasının ardından TOKİ İstanbul; Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri, Selimpaşa kura sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu.
TOKİ kura takvimi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından paylaşıldı. TOKİ İstabul Silivri - Selimpaşa kura tarihlerinin araştırmaları ise yoğunlaştı.
TOKİ SİLİVRİ - SELİMPAŞA KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
• Arnavutköy, Başakşehir, Esenler ilçelerinde 28 bin 340 sosyal konutun kuraları da 1- 19 Nisan tarihleri arasında Bağcılar Olimpik Spor Merkezi Salonu'nda noter huzurunda yapılacak.
• Çatalca için 540 ve Selimpaşa için 200 hak sahibi için 30 Mart'ta kura çekimi Silivri Alibey Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek.
• Tuzla Kura çekimleri 16-29 Mart tarihleri arasında Tuzla Belediyesi'nde gerçekleştirilecek.
İSTANBUL TOKİ KURA TAKVİMİ
• 16-29 Mart 2023: Tuzla 20 bin 920 konut
• 30 Mart 2023: Çatalca 540 konut
• 30 Mart 2023: Silivri Selimpaşa 200 konut
• 1-19 Nisan 2023: Arnavutköy, Başakşehir, Esenler 28 bin 340 konut