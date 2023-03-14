TOKİ İstabul Silivri kura çekimi ne zaman?

TOKİ kura takvimi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından paylaşıldı. Kura taviminin açıklanmasının ardından TOKİ İstanbul; Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri, Selimpaşa kura sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu.

TOKİ İstabul Silivri kura çekimi ne zaman?
Toplu Konut İdaresi (TOKİ)
Son Güncelleme:

TOKİ kura takvimi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından paylaşıldı. TOKİ İstabul Silivri - Selimpaşa kura tarihlerinin araştırmaları ise yoğunlaştı. 

TOKİ SİLİVRİ - SELİMPAŞA KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

• Arnavutköy, Başakşehir, Esenler ilçelerinde 28 bin 340 sosyal konutun kuraları da 1- 19 Nisan tarihleri arasında Bağcılar Olimpik Spor Merkezi Salonu'nda noter huzurunda yapılacak.

• Çatalca için 540 ve Selimpaşa için 200 hak sahibi için 30 Mart'ta kura çekimi Silivri Alibey Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek.

• Tuzla Kura çekimleri 16-29 Mart tarihleri arasında Tuzla Belediyesi'nde gerçekleştirilecek.

İSTANBUL TOKİ KURA TAKVİMİ

• 16-29 Mart 2023: Tuzla 20 bin 920 konut

• 30 Mart 2023: Çatalca 540 konut

• 30 Mart 2023: Silivri Selimpaşa 200 konut

• 1-19 Nisan 2023: Arnavutköy, Başakşehir, Esenler 28 bin 340 konut

"İlk İş Yerim" projesi çekiliş takvimi"İlk İş Yerim" projesi çekiliş takvimiYaşam
# toki
Sosyal Güvenlik Numarası nedir? Alparslan Arslan kimdir? Hüseyin Canan kimdir? Domuzdamı yöntemi nedir?
Çok Okunanlar
1 Birçok ilde eğitime kar engeli
2 Can kaybı sayısında son durum
3 Haluk Bilginer hastaneye kaldırıldı
4 Vergi borcu yapılandırma başvuruları nereden yapılır?
5 14 Mart 2023 Resmi Gazete kararları