TOKİ İstabul Silivri kura çekimi ne zaman?

TOKİ kura takvimi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından paylaşıldı. TOKİ İstabul Silivri - Selimpaşa kura tarihlerinin araştırmaları ise yoğunlaştı.

TOKİ SİLİVRİ - SELİMPAŞA KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

• Arnavutköy, Başakşehir, Esenler ilçelerinde 28 bin 340 sosyal konutun kuraları da 1- 19 Nisan tarihleri arasında Bağcılar Olimpik Spor Merkezi Salonu'nda noter huzurunda yapılacak.

• Çatalca için 540 ve Selimpaşa için 200 hak sahibi için 30 Mart'ta kura çekimi Silivri Alibey Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek.

• Tuzla Kura çekimleri 16-29 Mart tarihleri arasında Tuzla Belediyesi'nde gerçekleştirilecek.

İSTANBUL TOKİ KURA TAKVİMİ

• 16-29 Mart 2023: Tuzla 20 bin 920 konut

• 30 Mart 2023: Çatalca 540 konut

• 30 Mart 2023: Silivri Selimpaşa 200 konut

• 1-19 Nisan 2023: Arnavutköy, Başakşehir, Esenler 28 bin 340 konut