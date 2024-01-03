Altın Fiyatları Kaç TL Oldu? Altın Yükseldi Mi Düştü Mü? 3 Ocak 2024 Günü Güncel Altın Fiyatları...

Altın yatırım ve süs nesnesi amaçlı olarak sürekli alınmaktadır. Altın fiyatlarının kaç TL olduğunu öğrenmek isteyenler internette bu sorunun cevabını aramaktadır. Altın fiyatları kaç TL'ye yükseldi? Altın fiyatları düşecek mi? 3 Ocak 2024 günü güncel altın fiyatları kaç TL oldu?

Altınlar değerlerine göre değişen bir sistemle ayrılırlar. Gram altın 3 Ocak 2024 günü alış fiyatını 1975.36 TL’den belirlerken satış fiyatı ise 1975.27 TL olmuştur. Tam altının alış fiyatı ise 12756.52 TL, satış fiyatı da 12959.09 TL’dir.



3 OCAK 2024 GÜNÜ ALTIN ALIŞ VE SATIŞ FİYATLARI

GRAM ALTIN

Alış Fiyatı: 1975.36

Satış Fiyatı: 1975.27

ÇEYREK ALTIN

Alış Fiyatı: 3197.73

Satış Fiyatı: 3248.76

YARIM ALTIN

Alış Fiyatı: 6395.42

Satış Fiyatı: 6507.84

TAM ALTIN

Alış Fiyatı: 12756.52

Satış Fiyatı: 12959.09

CUMHURİYET ALTINI

Alış Fiyatı: 13049.16

Satış Fiyatı: 13272.79

ATA ALTIN

Alış Fiyatı: 13048.77

Satış Fiyatı: 13270.77

GREMSE ALTIN

Alış Fiyatı:31673.25

Satış Fiyatı: 32281.53