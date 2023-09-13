Kırmızı ateş karınca popülasyonu Avrupa'yı saracak! En tehlikeli 5.tür olarak kabul ediliyor

Kırmızı ateş karıncası, ekosistemleri, tarımı ve insan sağlığını etkileyen, en kötü istilacı yabancı türlerden biri ve dünya çapında en tehlikeli 5.tür olarak kabul ediliyor. CSIC-Pompeu Fabra Üniversitesi Evrimsel Biyoloji Enstitüsü'nden araştırmacılar, İtalya'nın Sicilya kentindeki Syracuse kenti yakınlarında, Avrupa'da ilk kez, 88 kırmızı ithal ateş karıncası yuvasını belgeledi. Araştırmacılar, karıncaların yakında tüm kıtaya yayılabileceği ve bunun İtalya üzerinden tüm Avrupa'ya yayılabileceğini belirterek, yakın zamanda tarım alanlarında oluşabilecek istila ile kıtlığın yaşanabileceğini duyurdu.

KIRMIZI ATEŞ KARINCASI ALARMI

Kırmızı ateş karıncasının Avrupa'da riskini araştıran Dr. Mattia Menchetti, kırmızı ateş karıncalarının düşündüklerinden daha hızlı yayılabileceğini belirterek, şu sözleri söyledi:

- Solenopsis invicta en kötü istilacı türlerden biridir. Endişe verici derecede hızlı bir şekilde yayılabilir.

- Bu türü İtalya'da bulmak büyük bir sürprizdi ama bu günün geleceğini biliyorduk.

Kırmızı ateş karıncalarının en kötü şöhretli özelliği insanlar için, acı veren ve bazen anafilaktik şoka neden olabilen sokmalarıdır. Anafilaktik şok, çeşitli zehir, besin maddesi ya da ilaçların kullanımı sonrasında meydana gelen ağır bir alerjik reaksiyon olarak tanımlanır.

Kökeni Güney Amerika olmasına rağmen kırmızı ateş karıncaları, hızla yayıldı ve rüzgar akıntılarına uçarak yerel düzeyde daha uzaklara seyahat ettiği kabul edilse de uluslararası ticaret gemileri de en büyük risklerden birisi ve Türkiye'de bundan etkileneceği düşünülüyor.

Dr. Menchetti, kırmızı ateş karıncalarının Avrupa'da görülmesi hakkında şu sözleri ekledi:

- On yıllardır bilim insanları onun gelmesinden korkuyorlardı. Gördüğümüzde gözlerimize inanamadık.

Bilim insanları, kırmızı ateş karıncalarının Avrupa'ya büyük olasılıkla Amerika'dan ticaret gemileri ile birlikte geldiğini düşünüyor. Ve Avrupa'da kırmızı karıncaların yaşamaları için uygun iklimin olduğunu keşfettiler. Kırmızı karıncalar için uygun iklimin olması, daha hızlı yayılacağını gösteriyor.

Araştırmanın kıdemli yazarı Dr. Roger Vila, en son kırmızı ateş karıncaların popülasyonu hakkında şunları söyleyerek konuşmasını bitirdi: