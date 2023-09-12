Uyuz vakaları arttı! Deprem bölgesinde risk yüksek

Son dönemde uyuz vakalarının artışına ilişkin haberler artıyor. Hastalığın salgına dönüşme riskinin olup olmadığı ise merak konusu. Ulusal Kanal konuyu uzmanına sordu. Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Başak, hastalığın özellikle deprem bölgesinde sık görüldüğünü belirtti. Hekim Başak, uyuz hastalığına karşı en büyük tedbirin hijyen olduğuna dikkat çekti.



Uyuz hastalığının halk arasında arttığı haberleri yurttaşları endişeye düşürdü. Peki uyuz vakaları arttı mı?



VAKA ARTIŞLARI BİR SÜREDİR DEVAM EDİYOR, BİZE HER GÜN 4 HASTA GELİYOR ANCAK AİLELERİYLE BİRLİKTE DÜŞÜNDÜĞÜMÜZDE SAYI YÜKSEK

Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Başak uyuz hastalığının nasıl bulaştığını anlattı ve "Vaka artışları bir süredir devam ediyor, bize her gün 4 hasta geliyor ancak aileleriyle birlikte düşündüğümüzde sayı yüksek. Uyuz hastalığına karşı kalkan oluşturmak ise vatandaşların elinde... Çözüm basit. Hijyen ve temizlik kurallarına dikkat etmek olmazsa olmaz." ifadelerini kullandı.

"TEMİZLİK KURALLARINA DİKKAT ETMEK EN ÖNEMLİ TEDBİR"

Hekim Başak, uyuz hastalığına yönelik yurttaşlara uyarılar da yaptı. Dirençli gözüken vakaların bile hekim kontrolüyle hızla tedavi edilebileceğine parmak bastı.



Deprem bölgesindeki yurttaşlar ise bir de bu hastalıkla mücadele ediyor. Temizlik ve yaşam şartlarından dolayı, uyuz vakalarının görülme oranı bu bölgelerde yüksek.





