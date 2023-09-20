Küresel ısınma antik çağı ortaya çıkartıyor! 3.600 yaşında boz ayı bulundu

Küresel ısınma sonucu Sibirya'daki donmuş toprak eridikçe, üç bin yıldan fazla süre önce yaşamış fosilleşmiş bir boz ayı ortaya çıktı. Bilim insanları, antik hayvanların incelenmesinde çığır açabilme umuduyla şimdi ayıya otopsi yapmayı planlıyor.

FOSİLLEŞMİŞ AYININ KALINTILARI İNCELENİYOR

Ayının kalıntıları, Bolşoy Eterikan Nehri'ne yaklaşık 8 kilometre uzaklıktaki Bolşoy Lyakhovsky Adası'nda geyik çobanları tarafından bulundu. Rusya'nın Kuzeydoğu Üniversitesi Mamut Laboratuvarı Müzesi'nde kıdemli araştırmacı olan Maksim Cherpasov, karkasın donmuş toprakta olması nedeniyle zaten fosilleşmiş olduğunu açıkladı. Ceset parçaları topraktan çıkarılarak nakliyeye hazırlandı ve yakındaki bir yerleşime götürüldü.

Karkasın üstündeki incelemeler kesinlikle bu boz ayının kusursuz bir şekilde korunduğunu ve ayının 3.460 yaşında olduğunu ortaya koyuyor.

Bilim insanları artık onun iç organlarını inceleme ve beyni inceleme fırsatına sahip. Ayı 3.460 yaşında; bu da onun 1.400 yıldan fazla bir süre önce, Mısır ve Roma imparatorluklarının çöküşünden önce yaşadığı anlamına geliyor. Reuters'in haberine göre araştırmacılar, ayının dişi olduğunu, boyunun 1,5 metreden ve ağırlığının ise 170 kilodan fazla olduğunu belirledi.

Araştırmacılar ayının tam yaşı, nasıl öldüğü ve modern hayvanlarla karşılaştırması hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyor. Ayrıca ayının histolojisini ve hücrelerini de incelemek istiyorlar. Şu ana kadar ayının 2 ila 3 yaşları arasında omurga yaralanması nedeniyle öldüğü görülüyor.

DEĞİŞEN İKLİM ANTİK DÜNYA'YI ORTAYA ÇIKARIYOR

Sibirya'daki buzullar eridikçe, yünlü mamutlar, yünlü gergedanlar, mağara aslanları ve mağara ayıları gibi son buzul çağında yaşamış hayvanların iyi korunmuş kalıntıları ortaya çıktı. Dünya basınına göre, bu hayvanlar on binlerce yıl önce, iklimin bugüne göre çok daha soğuk olduğu bir dönemde bölgede yaşıyordu.

Eriyen buzullar, eski atlar, bizonlar ve kurtlar da dahil olmak üzere daha yakın zamanlarda yaşayan diğer hayvanları da ortaya çıkardı. 2015 yılında Sibirya'nın sürekli donmuş topraklarında iyi korunmuş bir mağara aslanı yavrusu gövdesi keşfedildi. Yavrunun yaklaşık 28.000 yıldır donmuş olduğu tahmin ediliyor ve bu da onu şimdiye kadar bulunan en iyi korunmuş Buzul Çağı hayvanlarından biri yapıyor.

2018 yılında Sibirya'nın sürekli donmuş topraklarında yaklaşık 30.000 yaşında olduğuna inanılan iyi korunmuş bir bozkır kurdu başı bulunmuştu. Kafası, kürkü, dişleri ve hatta beyniyle birlikte olağanüstü derecede korunmuştu. 2019 yılında Sibirya'nın sürekli donmuş topraklarında büyük, sağlam bir mamut ayağı keşfedildi. Ayağın yaklaşık 50.000 yaşında olduğuna inanılıyor ve şimdiye kadar bulunan en iyi korunmuş mamut fosillerinden biri. Bu büyük hayvanların yanı sıra permafrostta kemirgenler, kuşlar ve böcekler gibi daha küçük canlıların kalıntıları da korunmuştur.

Bu hayvanların keşfi, geçmişin ekosistemleri ve bunların zaman içinde nasıl değiştiği hakkında önemli bilgiler sağlıyor. Ayrıca bilim adamlarına, permafrostta korunan genetik materyali ve diğer biyolojik bilgileri inceleme fırsatları da sunuyor; bu, bu türlerin evriminin ve çevreleriyle etkileşimlerinin anlaşılmasına yardımcı olabilir.