Pokemon'un Yasaklanmasına Neden Olan Bölüm! Bu Bölüm Yüzünden Pokemon Tüm Dünyada Yasaklandı

Pokemon çizgi filminin büyük bir hayranıysanız, çizgi filmin muhtemelen görmediğiniz bir bölümü vardır. 16 Aralık 1997'de Dennō Senshi Porygon adlı bölümü ilk ve son gösterimi için Japonya'da yayınlandı.

Pokemon'un Yasaklanmasının Sebebi

Bölümün Türkçe karşılığı "Bilgisayar Savaşçısı Porygon" olarak tercüme ediliyor. Bölümde Pikachu, Ash ve diğerleri yer alıyor. Arızalı bir Monster Ball transfer makinesiyle, dijital Pokémon Porygon ile onun içine yolculuk ederek başlıyor. Bilgisayarın içinde, Pikachu kendine özgü elektrik saldırılarından birini başlattığında ekip antivirüs yazılımı tarafından öldürülmek üzeredir. İzleyicileri etkileyen kısım da bu kısımdı.

Pokemon'un yasaklanmasına neden olan bölümün nedeni Japonya Yangın Savunma Teşkilatı'na göre akşam 19:30 itibariyle 618 çocuk çeşitli semptomlardan şikayetçi kaldırılmasına neden olmuştu.

Bölümün yayınlanmasının ardından tıp uzmanları ve pediatri kliniklerindeki çocuklarla yapılan anketlerle derlenen semptomlar arasında nöbetler, baş ağrıları, mide bulantısı, kusma, baş dönmesi, bulanık görme ve bunu takip eden depresyon yer alıyordu. Görünen sorun, o gecenin ilerleyen saatlerinde olayla ilgili çıkan haberlerle daha da arttı ve sonuçta hastalık raporları 12.000'i aştı.

Pokemon'un yasaklanan bölümünde Pikachu'nun şok darbesi ile televizyonda aniden yanıp sönen bir ekran belirliyor ve bu ışıltılı tepki çocuklar üzerinde olağanüstü rahatsızlıklara neden oluyor. Yayın sırasında birçok istasyon yanıp sönen sahneyi yeniden oynattı, bunun üzerine daha fazla çocuk hastalandı ve tıbbi yardıma başvurdu. Bu ikinci dalgadan etkilenenlerin sayısı bilinmiyor.

Ertesi gün, TV kanalı Pokémon'u yayından kaldırdı. Pokemon hakkında öfke sona erdiğinde yeniden Pokemon televizyon ekranlarında yeniden yer almaya başladı ama bölüm o zamandan beri hiç yayınlanmadı. Sonrasında, gizemli semptomların nedeni olarak Pikachu saldırısını başlatırken ekrandaki flaş efekti sorumlu tutuldu.

Hastalanan çocukların küçük bir kısmına, Pikachu'nun ani saldırısına atfedilen ışığa duyarlı epilepsi teşhisi konmuş olsa da, çoğuna bu teşhis konmamıştı ve daha çok kitlesel histeriyle ilişkilendirilen kısa süreli başka semptomlar yaşadılar.