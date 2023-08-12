Yapay zekanın finansal işlemlere etkisi artıyor

Ahmet Veli, yapay zeka teknolojisinin hızla geliştiğini belirterek şu sözleri söyledi:

- Son yıllarda, yapay zekanın iş süreçlerinde verimliliği artırmak, sağlık hizmetlerini iyileştirmek, otomasyonu desteklemek ve daha pek çok alanda kullanılabilirliği, hızla gelişen bir teknoloji haline getiriyor. İşletmeler, yapay zeka tabanlı sistemleri kullanarak daha hızlı ve daha doğru kararlar alabilir, verimliliği artırabilir ve müşteri deneyimini iyileştirebilirler. Yapay zeka teknolojisinin hızlı ilerlemesi, iş süreçlerinin verimliliğini artırmanın yanı sıra, ön muhasebe gibi finansal işlemler alanında da büyük potansiyel taşıyor. Bu teknoloji, ön muhasebe süreçlerini otomatikleştirme, verileri analiz etme ve karar alma süreçlerini optimize etme konularında işletmelere yardımcı olabilir.

Yapay Zeka teknolojisinin hızlı ilerlemesinin beraberinde bazı endişeleri de getirdiğini vurgulayan Ahmet Veli, şu ifadeleri kullandı: