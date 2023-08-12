Yapay zekanın finansal işlemlere etkisi artıyor
Bilsoft Yazılım Genel Müdürü Ahmet Veli, teknoloji alanındaki hızlı ilerlemelerin, günümüzde insan hayatını değiştiren unsurlardan biri olan yapay zekanın gelişimini de beraberinde getirdiğini vurguladı.
Ahmet Veli, yapay zeka teknolojisinin hızla geliştiğini belirterek şu sözleri söyledi:
- Son yıllarda, yapay zekanın iş süreçlerinde verimliliği artırmak, sağlık hizmetlerini iyileştirmek, otomasyonu desteklemek ve daha pek çok alanda kullanılabilirliği, hızla gelişen bir teknoloji haline getiriyor. İşletmeler, yapay zeka tabanlı sistemleri kullanarak daha hızlı ve daha doğru kararlar alabilir, verimliliği artırabilir ve müşteri deneyimini iyileştirebilirler. Yapay zeka teknolojisinin hızlı ilerlemesi, iş süreçlerinin verimliliğini artırmanın yanı sıra, ön muhasebe gibi finansal işlemler alanında da büyük potansiyel taşıyor. Bu teknoloji, ön muhasebe süreçlerini otomatikleştirme, verileri analiz etme ve karar alma süreçlerini optimize etme konularında işletmelere yardımcı olabilir.
Yapay Zeka teknolojisinin hızlı ilerlemesinin beraberinde bazı endişeleri de getirdiğini vurgulayan Ahmet Veli, şu ifadeleri kullandı:
- Veri güvenliği ve gizliliği, algoritmik ön yargılar, işsizlik endişeleri ve etik sorunlar, yapay zekanın gelişiminin önündeki engellerden bazılarıdır. Günümüzde yapay zeka teknolojisi, hayatımızın birçok alanında hızla gelişmekte ve büyük bir etkiye sahip olmaktadır. İlerleyen yıllarda bu teknolojinin daha da fazla sektörde kullanılması ve insan yaşamını daha iyi hale getirecek yenilikler sağlaması beklenmektedir.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı