Döviz Kurunda Son Durum... Dolar, Euro ve Sterlin Kaç TL Oldu? 28 Aralık 2023 Güncel Döviz Kuru...

Döviz kuru sürekli olarak değişmektedir. Bu nedenle çok sayıda insan döviz kurundaki güncel gelişmeleri takip etmeye çalışır. Peki dolar, euro, sterlin bugün kaç TL oldu?

Döviz Kurunda Son Durum... Dolar, Euro ve Sterlin Kaç TL Oldu? 28 Aralık 2023 Güncel Döviz Kuru...

Güncel olarak değişen döviz kuru sürekli olarak yeniden güncellenmektedir. Bu nedenle çoğu insanlar canlı döviz kurunu öğrenmek için internetten bu sorunun yanıtını aramaktadır. İşte 28 Aralık 2023 günü için güncel döviz kurlarının değerleri...

Döviz Kurunda Son Durum... Dolar, Euro ve Sterlin Kaç TL Oldu? 28 Aralık 2023 Güncel Döviz Kuru... - Resim : 1

28 ARALIK  DOLAR, EURO VE STERLİNİN KAPALIÇARŞI'DAKİ FİYATLARI

Dolar Alış: 29,41

Dolar Satış: 29,44

Euro Alış: 32,55

Euro Satış: 32,68

Sterlin Alış: 37,44

Sterlin Satış: 37,70

28 ARALIK SERBEST PİYASADA DOLAR, EURO VE STERLİNİN FİYATLARI

Dolar Alış: 29,44

Dolar Satış: 29,44

Euro Alış: 32,80 

Euro Satış: 32,82

Sterlin Alış: 37,75

Sterlin Satış: 37,81

Altın Kaç TL Oldu? Altın Fiyatları Yükselmeye Devam Edecek Mi? 28 Aralık 2023 Günü Altın Kaç TL?Altın Kaç TL Oldu? Altın Fiyatları Yükselmeye Devam Edecek Mi? 28 Aralık 2023 Günü Altın Kaç TL?Altın Fiyatları

 

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