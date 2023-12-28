Döviz Kurunda Son Durum... Dolar, Euro ve Sterlin Kaç TL Oldu? 28 Aralık 2023 Güncel Döviz Kuru...

Güncel olarak değişen döviz kuru sürekli olarak yeniden güncellenmektedir. Bu nedenle çoğu insanlar canlı döviz kurunu öğrenmek için internetten bu sorunun yanıtını aramaktadır. İşte 28 Aralık 2023 günü için güncel döviz kurlarının değerleri...

28 ARALIK DOLAR, EURO VE STERLİNİN KAPALIÇARŞI'DAKİ FİYATLARI

Dolar Alış: 29,41

Dolar Satış: 29,44

Euro Alış: 32,55

Euro Satış: 32,68

Sterlin Alış: 37,44

Sterlin Satış: 37,70

28 ARALIK SERBEST PİYASADA DOLAR, EURO VE STERLİNİN FİYATLARI

Dolar Alış: 29,44

Dolar Satış: 29,44

Euro Alış: 32,80

Euro Satış: 32,82

Sterlin Alış: 37,75

Sterlin Satış: 37,81