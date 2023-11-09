Bakan Koca İsrailli Mevkidaşı ile Görüştü! Filistin'deki Kanser Hastası Çocuklar Türkiye'ye Geliyor
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bakanlığın bütçesine ilişkin TBMM'de konuşma yaptı. Konuşmasında İsrail Sağlık Bakını ile görüştüğünü ifade eden Koca, Filistin'de tedavisi yarım kalan hastaların Türkiye'ye getirileceğini söyledi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Bakanlığın bütçesi hakkında konuştu. Fahrettin Koca, İsrail Sağlık Bakanı ile görüştüklerini söyledi. Koca, görüşmede Filistin'deki kanser hastası çocukların Türkiye'ye getirilmesine ilişkin atılacak adımlarla ilgili konuştuklarını söyledi. Koca şöyle konuştu:
- İsrail Sağlık Bakanı ile görüştüm. Sağlık Bakanı ve bir hekim olarak şiddetin hiçbir türünün kabul edilemez olduğunu açıkça ifade ettim. Sağlık hizmetlerinin sürdürülememesinin açıklanamaz olduğunu konusunda mutabıkız. Türkiye Filistin dostluk hastanesinin Gazze’de kanser tedavisi veren tek hastane olduğunu ve artık hizmet veremez hale geldiğini ifade ettim. Bu durumun inkar edilecek hiçbir yeri yok.
Kanser Hastası Çocuklar Türkiye'ye Getirilecek
Bakan Koca, kanser hastası çocukların ambulanslarla Mısır'a oradan da uçakla Türkiye'ye gönderileceği bilgisini paylaştı. Koca şu ifadeleri kullandı:
- Masum çocukların tedavisin devamı konusunda üzerimizdeki sorumluluğu hatırlattım. Kendisi de bu konuda haklı olduğumuzu ifade etti. Çocuklar başta olmak üzere hastaların Mısır’a ambulanslarla taşınması ve oradan uçak ambulanslarla Türkiye’ye getirilerek tedavi edilmesi için hazır beklediğimizi ifade ettim. En yakın sürede kanser hastası çocukları Türkiye’ye getirmeye başlayacağız. Ayrıca, Bugün yola çıkması beklenen gemi ile ilaç, tıbbi cihaz, 8 adet sahra hastanesi, 20 ambulans ve tıbbi sarf dahil yaklaşık 500 ton yardım ekipmanı ulaştırıyoruz.
Kaynak: TRT Haber
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