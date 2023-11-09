Bakan Koca İsrailli Mevkidaşı ile Görüştü! Filistin'deki Kanser Hastası Çocuklar Türkiye'ye Geliyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Bakanlığın bütçesi hakkında konuştu. Fahrettin Koca, İsrail Sağlık Bakanı ile görüştüklerini söyledi. Koca, görüşmede Filistin'deki kanser hastası çocukların Türkiye'ye getirilmesine ilişkin atılacak adımlarla ilgili konuştuklarını söyledi. Koca şöyle konuştu:

- İsrail Sağlık Bakanı ile görüştüm. Sağlık Bakanı ve bir hekim olarak şiddetin hiçbir türünün kabul edilemez olduğunu açıkça ifade ettim. Sağlık hizmetlerinin sürdürülememesinin açıklanamaz olduğunu konusunda mutabıkız. Türkiye Filistin dostluk hastanesinin Gazze’de kanser tedavisi veren tek hastane olduğunu ve artık hizmet veremez hale geldiğini ifade ettim. Bu durumun inkar edilecek hiçbir yeri yok.

Kanser Hastası Çocuklar Türkiye'ye Getirilecek

Bakan Koca, kanser hastası çocukların ambulanslarla Mısır'a oradan da uçakla Türkiye'ye gönderileceği bilgisini paylaştı. Koca şu ifadeleri kullandı: